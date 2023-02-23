قدم مدرب فريق النجف عبد الغني شهد، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

وقال إعلام النادي في بيان، إن "عبد الغني شهد يقدم استقالته من تدريب النجف"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، رفضت إدارة النجف بـ"الإجماع استقالة الكادر التدريبي لفريق النجف"، مؤكدة "دعمها لهم وتمسكها بهم".

وكان فريق النجف خسر اليوم على ملعبه امام أربيل بثلاثة أهداف لهدفين في دوري الكرة الممتاز.