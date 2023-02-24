مشيداً بلاعبيه.. تين هاج: الانتصار على برشلونة الأهم مع الشياطين الحمر

ورد تين هاج في مقابلة مع شبكة (بي تي سبورت) عما إذا كان هذا الانتصار هو الأبرز له في مسيرته كمدرب مع مانشستر يونايتد، قائلاً: "نعم، لقد حققنا بعض الانتصارات الجيدة، ليفربول وآرسنال، لكنني أعتقد أن هذا الانتصار بمجموع المباراتين، أمام برشلونة متصدر الدوري الإسباني هو الأهم، إنه فوز كبير".وعن تأثير تبديلاته على المباراة، قال تين هاج: "جزء من خطة لعبنا هو أنه يمكننا إحضار أنتوني و(أليخاندرو) جارناتشو وفتح المساحات الواسعة التي يمكنك من خلالها الركض والمراوغة، الثنائي شجاع جدًا، ولا يخاف أي شخص، إنهما يواجهان اللاعبين، وأعتقد أن هذا سيعطي دفعة للفريق بأكمله".وأشاد تين هاج بنجم وسطه فريد قائلاً: "ما يفعله جيدا حقًا، بالجري خلف المدافعين في الوقت المناسب، ولديه توقيت جيد. لقد كان فعالًا حقًا في القيام بالركض الليلة".وأردف: "أعتقد أن لدينا بعض الشخصيات الرائعة في الفريق مثل رافا (فاران) و(ليساندرو) مارتينيز، فهما لا يخشيان أي شخص ولدينا بعض اللاعبين هنا مع شخصيات رائعة وإذا تعرضنا لانتكاسات فإنهم يتقدمون، إنهم يواصلون العمل فهم مرنون ويريدون الحصول على نتيجة".وواصل: "إذا كنت تؤمن بذلك حتى بعد تلقيك هدفاً من ركلة جزاء فستستمر، وعندما تفوز بمباراة كبيرة كهذه بعد أن تكون متخلفا 0-1، فهذا يقدم دلالة جيدة على موسمنا".