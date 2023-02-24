https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-448539-638128359257145504.jpg
نتائج قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز - رياضة
أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي.
وفيما يلي نتائج القرعة:
يونيون برلين VS سانت جيلواز.
إشبيلية VS فنربخشة.
يوفنتوس VS فرايبورغ.
باير ليفركوزن VS فرنكفاروزي.
مانشستر يونايتد VS ريال بيتيس.
سبورتنغ لشبونة VS آرسنال.
روما VS ريال سوسييداد.
شاختار دونيتسك VS فينورد روتردام.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا