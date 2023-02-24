فوز للصناعة على نفط البصرة وتعادل للزوراء والكرخ في الممتاز

وجاء هدف الصناعة الوحيد عبر اللاعب كريست ازيكياس عند الدقيقة (60).وفي مباراة جرت وقائعها على ملعب الساحر أحمد راضي، حسم التعادل الإيجابي (2-2) مواجهة الزوراء والكرخ.وسجل للزوراء علي يوسف في الدقيقة (45 + 2)، وعلي بسام في الدقيقة (84).أما أهداف الكرخ فسجلت عبر اللاعب نهاد محمد في الدقيقة (67) وجعفر عبيس في الدقيقة (88).