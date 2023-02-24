القوة الجوية يتغلب على زاخو ويتمسك بصدارة الممتاز

تغلب نادي القوة الجوية، على فريق نادي زاخو، بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل هدفي الصقور مهند عبد الرحيم في الدقيقة (28)، وموغالو متشيمبا كوبي في الدقيقة (85).



وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده إلى 38 نقطة بصدارة ترتيب الدوري الممتاز، فيما بقي زاخو عند النقطة 21 في المركز 13.