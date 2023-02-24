بعد 18 عاما.. مارسلو يعود رسميا لفلومينينسي البرازيلي

ورحل مارسيلو (34 عاما) عن صفوف أولمبياكوس خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع النادي اليوناني، ليرحل بعد نصف موسم فقط مع الفريق.وأعلن فلومينينسي، عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عودة مارسيلو للنادي بعد 18 عاما من رحيله عن الفريق لخوض رحلته الاحترافية.يشار إلى أن الظهير التاريخي لريال مدريد والبرازيل، خاض 10 مباريات فقط مع أولمبياكوس اليوناني، سجل خلالهم 3 أهداف.وكان مارسيلو قد بدأ مشواره الكروي بارتداء قميص فلومينينسي بفرق الشباب لمدة 3 سنوات، قبل أن يلعب موسم (2005-200) مع الفريق الأول، وغادر خلال 2007 لينضم لريال مدريد.