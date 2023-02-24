غوارديولا يعلل سبب تراجع مستوى هالاند: الامر يتوقف علينا

فاعلية هالاند غابت أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، وسدَّد كرة واحدة على المرمى بعدما لمس الكرة 22 مرة فقط.وطالب غوارديولا من زملاء المهاجم النرويجي أن "يتواصلوا معه بشكل أكبر".وأحرز هالاند 32 هدفًا في جميع المسابقات خلال موسم أول مبهر في إنجلترا، لكنه هزَّ الشباك مرة واحدة في آخر 6 مباريات مع سيتي.وغابت فاعلية هالاند (22 عامًا) أمام رازن بال شبورت لايبزيغ بالتحديد في دوري أبطال أوروبا، وسط الأسبوع، وسدَّد كرة واحدة على المرمى بعدما لمس الكرة 22 مرة فقط.وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل زيارة إلى بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز: "إنه ذنبنا".وأضاف: "هالاند كان جيدًا طيلة الموسم، ولا توجد مقاييس محددة، ولا أحتاج لإحصاءات أو أرقام وأعرف ما أريده بالضبط، وبعد انتهاء المباراة بثانية واحدة أعرف إن كان مؤثرًا أم لا وإن كان يحتاج للتدخل أكثر في اللعب أم لا".وتابع: "هذا يتوقف علينا بالتأكيد، يجب أن نتعاون معه بشكل أكبر، والمهاجم أصعب مركز بالملعب، شخص واحد يحيط به مدافعان، وفي حالة إرلينغ تزيد الرقابة.. من الجيد أن يشعر بالإحباط، أنا محبط أيضًا، السعادة مبالغ فيها".وبدا أن سيتي انتزع الصدارة من آرسنال بفوزه في استاد الإمارات، الأسبوع الماضي، لكنه أهدر نقطتين أمام نوتنجغهام فورست في المباراة التالية ليستعيد منافسه اللندني القمة.ويتفوق آرسنال بنقطتين على سيتي حاليًا، لكن غوارديولا أشار إلى دخول مانشستر يونايتد في المنافسة دون أن يحدد اسمه.وتابع: "عندما وصلت إلى هنا حذَّرني الجميع من أن المنافسة هنا ليست مثل إسبانيا أو ألمانيا، مرحبًا في بريطانيا، للأسف، كان سباقًا من حصانين، لكن الآن أخيرًا انضم المزيد للسباق".من جهة أخرى قال المدرب الإسباني إن لاعب الوسط كيفن دي بروين، الذي غاب عن الزيارة إلى لايبزيج، قد يعود للعب أمام بورنموث بعد التعافي لكن -على الأرجح- سيستمر غياب المدافعين جون ستونز، وإيمريك لابورت.