غداً.. التشكيلة الاساسية للريال في ديربي العاصمة امام اتلتيكو

أعلن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو، المقرر إقامتها غدا السبت، في قمة مباريات الأسبوع ال 23 من الدوري الإسباني.





وفيما يلي قائمة الريال:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويز لوبيز.



خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - أودوريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنتونيو روديجر.



خط الوسط: تونس كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - داني سيبايوس.



خط الهجوم: أيدين هازارد - كريم بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو دياز - ألفارو.

وشهدت قائمة الميرينجي عودة الفرنسي أوريلين تشواميني بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب الثنائي رودريجو، ودافيد ألابا للإصابة، بجانب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الغائب عن الفريق منذ فترة.وفيما يلي قائمة الريال:حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويز لوبيز.خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - أودوريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنتونيو روديجر.خط الوسط: تونس كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - داني سيبايوس.خط الهجوم: أيدين هازارد - كريم بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو دياز - ألفارو.