لقاءات نارية.. مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت: بينها ديربي مدريد

السومرية نيوز - رياضة

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت، على موعد مع عدد من المباريات "المثيرة"، إذ ستتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى مباراة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد التي ستجمع بين الغريمين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني.





وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:



الدوري الإسباني



ريال مدريد # أتلتيكو مدريد – الساعة 17:30



فالنسيا # ريال سوسييداد – الساعة 20:00



الدوري الإنجليزي



ليستر سيتي # أرسنال – الساعة 15:00



بورنموث # مانشستر سيتي – الساعة 17:30



كريستال بالاس # ليفربول – الساعة 19:45



الدوري الإيطالي



إمبولي # نابولي – الساعة 17:00



دوري أبطال إفريقيا



الترجي التونسي # الزمالك المصري – الساعة 16:00



الأهلي المصري # ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة 19:00



الرجاء المغربي # حوريا الغيني – الساعة 19:00



الدوري السعودي



ضمك # النصر – الساعة 15:30.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:ريال مدريد # أتلتيكو مدريد – الساعة 17:30فالنسيا # ريال سوسييداد – الساعة 20:00ليستر سيتي # أرسنال – الساعة 15:00بورنموث # مانشستر سيتي – الساعة 17:30كريستال بالاس # ليفربول – الساعة 19:45إمبولي # نابولي – الساعة 17:00الترجي التونسي # الزمالك المصري – الساعة 16:00الأهلي المصري # ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة 19:00الرجاء المغربي # حوريا الغيني – الساعة 19:00ضمك # النصر – الساعة 15:30.