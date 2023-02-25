مهاجم فرنسي يبدي رغبته بالأنضمام الى برشلونة

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن "الفرنسي ماركوس تورام، الذي ينتهي تعاقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ، الصيف المقبل، عرض خدماته على برشلونة.وأشارت الصحيفة، إلى أن "وكلاء اللاعب يبحثون عن مشروع قوي للانضمام إليه في الموسم المقبل، لذلك تواصلوا مع برشلونة".وكشفت أن "برشلونة وجه بالفعل أنظاره إلى تورام في وقت سابق، وتمت متابعته من قبل كشافي النادي الكتالوني".ويحظى تورام بإعجاب كبير من برشلونة؛ لأنه صفقة مجانية كونه متعدد الاستخدامات، ويمكن أن يلعب في كل مراكز الهجوم.وقالت "موندو ديبورتيفو" إن "تورام يحظى أيضا باهتمام باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي، لكن يفضل اللاعب، الانتقال إلى برشلونة".يذكر أن ليليان تورام والد ماركوس، سبق له اللعب في صفوف برشلونة بين عامي 2006 و2008.