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قبل مواجهة الريال.. برشلونة يعلن عن إصابة فاتي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، عن إصابة مهاجمه الشاب أنسو فاتي، ما يهدد مشاركاته المقبلة خصوصا ضد ريال مدريد في مسابقة الكأس الأسبوع المقبل.
وقال النادي الكتالوني في موقعه الرسمي: "عانى أنسو فاتي من رضوض في الركبة خلال تمارين الجمعة في مدينة جوان غامبر الرياضية".
وأضاف: "لن يكون اللاعب متاحا للمشاركة وسيملي شفاؤه عودته إلى الملاعب".
وفيما لم يعلن برشلونة عن مدة غياب لاعبه الشاب، سيفتقده في رحلة ألميريا غدا الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.
ولكن ما يثير قلق عشاق "بلوغرانا"، هو إمكانية غياب فاتي عن اللقاء المرتقب ضد الغريم ريال مدريد الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.
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