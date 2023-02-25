بهدف نظيف.. ارسنال يحافظ على صدارته بعد تجاوز ليستر سيتي

وسجل لياندرو تروسارد هدفا لفريق آرسنال في الدقيقة 27، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف واحتسب خطأ لصالح حارس مرمى ليستر سيتي.كما سجل كيليتشي إيهياناتشو هدفا لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 31، لكن الحكم قرر إلغاءه بداعي التسلل.وتمكن اللاعب البرازيلي غابريل مارتينيلي من تسجيل التقدم لفريق آرسنال في الدقيقة 46، بعدما مر من الدفاع وسدد الكرة داخل الشباك بنجاح، ليسقط بعدها مصابا.وبتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.