ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يبتعد في الصدارة

ووصل هالاند -في أول مواسمه مع مانشستر سيتي- إلى الهدف رقم 27 هذا الموسم في البريميرليغ ليعزز صدارته لجدول الهدّافين، بعيدًا بفارق مريح عن أقرب منافسيه، المهاجم الإنجليزي هاري كين (29 عامًا) من توتنهام هوتسبير الذي أحرز 17 هدفًا.إجمالًا، أسهم هالاند في 31 هدفًا بعد مرور 25 جولة من الدوري الإنجليزي، حيث سجّل 27 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.بعد انتصاف الموسم الحالي بقليل، لا يزال هالاند متشبثًا بصدارة سباق الحذاء الذهبي بـ27 هدفًا (54 نقطة) ويأتي من خلفه النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي الإيطالي بـ19 هدفًا (38 نقطة).في المركز الثالث يأتي كين بـ17 هدفًا (34 نقطة) ثم رابعًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة الإسباني بـ15 هدفًا (30 نقطة).. ويتشارك ليفاندوفسكي المركز الرابع مع 3 لاعبين، الكندي جوناثان ديفيد، والفرنسي كيليان مبابي، والأمريكي فلوريان بالوغان.