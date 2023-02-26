https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-448665-638129942560983282.jpg
ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يبتعد في الصدارة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز - رياضة
واصل النرويجي إيرلينغ هالاند (22 عامًا) تصدّر لائحة السباق نحو الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في أوروبا عن الموسم الحالي 2022-2023 بعد أن سجّل هدفًا السبت وقاد مانشستر سيتي للفوز خارج ميدانه على بورنموث 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووصل هالاند -في أول مواسمه مع مانشستر سيتي- إلى الهدف رقم 27 هذا الموسم في البريميرليغ ليعزز صدارته لجدول الهدّافين، بعيدًا بفارق مريح عن أقرب منافسيه، المهاجم الإنجليزي هاري كين (29 عامًا) من توتنهام هوتسبير الذي أحرز 17 هدفًا.
إجمالًا، أسهم هالاند في 31 هدفًا بعد مرور 25 جولة من الدوري الإنجليزي، حيث سجّل 27 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.
هالاند في صدارة سباق الحذاء الذهبي
بعد انتصاف الموسم الحالي بقليل، لا يزال هالاند متشبثًا بصدارة سباق الحذاء الذهبي بـ27 هدفًا (54 نقطة) ويأتي من خلفه النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي الإيطالي بـ19 هدفًا (38 نقطة).
في المركز الثالث يأتي كين بـ17 هدفًا (34 نقطة) ثم رابعًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة الإسباني بـ15 هدفًا (30 نقطة).. ويتشارك ليفاندوفسكي المركز الرابع مع 3 لاعبين، الكندي جوناثان ديفيد، والفرنسي كيليان مبابي، والأمريكي فلوريان بالوغان.
هل يفوز هالاند بأول حذاء ذهبي في مسيرته هذا الموسم؟
لم يسبق لهالاند الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في أوروبا، رغم سجلاته التهديفية الخارقة، حيث أحرز 62 هدفًا في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا" مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في 67 مباراة، بين عامي 2020 و2022.
في الموسم الحالي، يمتلك هالاند فرصة حقيقية لحصد أول حذاء ذهبي في مسيرته، حيث يبتعد عن أقرب ملاحقيه، هدّاف "البارتينوبي" أوسيمين (24 عامًا) بفارق 8 أهداف، قبل 13 جولة على نهاية الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا