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شنيشل يحدد الدفعة الأولى من المحترفين للالتحاق بالمنتخب الأولمبي في قطر
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاحد، أن المنتخبَ سيخوضُ تجمعه الأول في العاصمةِ القطريّة الدوحة استعداداً لخوض مُنافساتِ بُطولةِ قطر الدوليّة الودية.
ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن شنيشل قوله: "منذ فترةٍ ليست بالقصيرةِ ونحن نعملُ على متابعةِ اللاعبين ضمن الأعمارِ المسموح بها للتواجدِ مع الأولمبي، حيث تم تحديدُ القائمة الأوليّة التي سيصار لتقليصها قبل السفرِ إلى الدوحة".
وأضاف: "ملفُ اللاعبين المحترفين تمت دراسته بعنايةٍ من أجل اختيارِ اللاعبين الأفضل لتدعيم صُفوف الأولمبي تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة".
وبيّن شنيشل: "الدفعةُ الأولى من خياراتنا التي ستتواجد في بُطولةِ الدوحة الدوليّة ستقتصر على (5) لاعبين هم كل من: ايفرت بارام (نورنبيرج الألماني)، مصطفى عمران (أتالانتا الايطالي)، هاني نصير (تريلبورغ السويدي)، علي حيدر (ستوك سيتي الانجليزي)، مانؤيل ايليا (تفينتي الهولندي)".
واختتم مدربُ الأولمبي: "بعضُ الأسماء التي سبقَ أن تواجدت مع الأولمبيّ في بطولةِ آسيا الأخيرة ستكون ضمن مفكرتي، ولكنهم حالياً ضمن أجندةِ مدرب المنتخب الوطنيّ كاساس".
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