شنيشل يحدد الدفعة الأولى من المحترفين للالتحاق بالمنتخب الأولمبي في قطر

ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن شنيشل قوله: "منذ فترةٍ ليست بالقصيرةِ ونحن نعملُ على متابعةِ اللاعبين ضمن الأعمارِ المسموح بها للتواجدِ مع الأولمبي، حيث تم تحديدُ القائمة الأوليّة التي سيصار لتقليصها قبل السفرِ إلى الدوحة".وأضاف: "ملفُ اللاعبين المحترفين تمت دراسته بعنايةٍ من أجل اختيارِ اللاعبين الأفضل لتدعيم صُفوف الأولمبي تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة".وبيّن شنيشل: "الدفعةُ الأولى من خياراتنا التي ستتواجد في بُطولةِ الدوحة الدوليّة ستقتصر على (5) لاعبين هم كل من: ايفرت بارام (نورنبيرج الألماني)، مصطفى عمران (أتالانتا الايطالي)، هاني نصير (تريلبورغ السويدي)، علي حيدر (ستوك سيتي الانجليزي)، مانؤيل ايليا (تفينتي الهولندي)".واختتم مدربُ الأولمبي: "بعضُ الأسماء التي سبقَ أن تواجدت مع الأولمبيّ في بطولةِ آسيا الأخيرة ستكون ضمن مفكرتي، ولكنهم حالياً ضمن أجندةِ مدرب المنتخب الوطنيّ كاساس".