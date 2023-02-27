تغيير ملعب لقاء القيثارة الخضراء مع الحدود

ويستعد الحدود لمواجهة الشرطة، غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز.وعلى صعيد آخر، نوه رئيس الحدود، اللواء فؤاد ناصر الركابي، بوجود مجموعة من المشاكل القانونية تعرقل إقامة دوري المحترفين بالموسم المقبل.وقال الركابي في تصريحات صحفية: "إقامة دوري المحترفين تعد فكرة إيجابية وتمثل انطلاقة جديدة في تطوير الكرة العراقية".واضاف: "هناك مجموعة من المشاكل القانونية التي تقف أمام تطبيق الدوري، من ضمنها تحويل الأندية إلى شركات استثمارية".وتابع الركابي: "أغلب الأندية الـ20 التي تنافس في الدوري الممتاز مرتبطة بوزارات حكومية، والبعض منها يرتبط بمجالس المحافظات باستثناء 3 أندية يعانون من مشاكل مالية كبيرة تمنعهم من المشاركة".