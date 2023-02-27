رونالدو يطالب النصر السعودي بالتعاقد مع كوادرادو

وقال الموقع الإيطالي أن "رونالدو يريد الاستمرار في تحقيق انتصارات في النصر، لذلك فهو يفكر في الذين رافقوه في فترة يوفنتوس والتي استمرت 3 سنوات".وأشار الموقع إلى أن "هناك لاعبان من يوفنتوس عقدهما على وشك الانتهاء ويرغب رونالدو في احتضانهما مرة أخرى في السعودية وهما الحارس كارلو بينسوليو وخوان كوادرادو".وكانت قد ذكرت تقارير صحفية عن رغبة مسؤولي نادي النصر السعودي في التعاقد مع حارس أجنبي جديد عوضا عن الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي، وأنهم يستهدفون التعاقد مع الحارس كارلو بنسوليو من يوفنتوس.وينتهي عقد خوان كوادرادو، بعقد مع نادي يوفنتوس الإيطالي، فى يونيو 2023، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة من عقده والتى تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع الى ناديه.وسبق للاعب الكولومبى صاحب الـ34 عاما، اللعب للعديد من الأندية أبرزها: إنديبندينتي ميديلين، وأودينيزي، وليتشي (إعارة)، وفيورنتينا، وتشيلسي، ويوفنتوس الذى يلعب له منذ 2015.وينتهي ايضا عقد كارلو بنسوليو البالغ من العمر 32 عاما، مع يوفنتوس في صيف 2023، الذي يلعب له منذ 2010، والذي لعب لعدة أندية مثل فياريجو، وبيسكارا، وفيتشينزا، ومودينا، وليفورنو، ولاتينا كالتشيو.ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودى للمحترفين برصيد 43 بعد مرور 18 جولة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.