استعداداً للقاء اندونيسيا.. شباب العراق يباشر مرانه في أوزبكستان

وذكر بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "تدريبات اليوم المسائيّة في ملعبِ بونديكور الفرعيّ، الذي يبعد 35 دقيقةً عن الفندق الذي يقطنه منتخبنا، سبقتها تدريبات صباحيّة خفيفة في القاعةِ الرياضيّة للفندق الذي يتواجد فيه وفد منتخبنا قبيل انطلاقةِ التدريبات المسائية".وطالب الجهازُ التدريبيّ، وفق البيان، "بتوخي الحذر داخل الملعبِ بسبب سوءِ الأرضية، خصوصاً بعد مصادفةِ قدوم وفد منتخبنا نقل أحد لاعبي منتخب الأردن للشباب بعد إصابةٍ قويةٍ تعرضَ لها بسبب أرضية ملعب التدريب، والتي أيضاً اشتكى الأخير منها".وتركزت التدريبات المسائيّة لمنتخبنا، على "بعض التمريناتِ الفرديّة والجماعيّة والتكتيكيّة، خاصة أن المنتخبَ لم يتدرب يوم أمس بسبب وصوله متأخراً، حيث فضّلَ الجهاز التدريبيّ منحَ اللاعبين راحة".كما شهدت تدريبات اليوم مشاركةَ اللاعب "شربل شمعون" المحترف في نادي يونين الأسترالي.