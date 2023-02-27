مدرب الارجنتين وقائدها وحارسها وجمهورها الأفضل في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن جوائز الأفضل في العالم لعام 2022، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.



وتوج قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم.و بذلك تفوق على الثنائي الفرنسي المرشح لحصد الجائزة، كريم بنزيما (ريال مدريد)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).



ونال ميسي جائزة "ذا بيست" مرة واحدة في تاريخه عام 2019، وذلك بعد انفصالها عن الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" والتي فاز بها البرغوث 7 مرات.

وحصد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022، بعد أن تنافس مع الثنائي، المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، ليحسم حارس أستون فيلا الجائزة لأول مرة في تاريخه.



فيما حققت الإنجليزية ماريس إيربس، نجمة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022، بعدما تفوقت على كاترين بيرجر، حارسة مرمى تشيلسي ومنتخب ألمانيا، والتشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون.





وذهبت جائزة بوشكاش لأفضل هدف لـ"مارتشين أوليكسي" وهو لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة سجل هدفا رائعاً بقدم واحدة.



ونالت جائزة أفضل مدربة سارينا فيخمان وهي مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات.



جائزة أفضل محب لكرة القدم وأفضل جمهور ذهبت لجمهور الأرجنتين، وتسلم الجائزة أقدم مشجع أرجنتيني ويبلغ من العمر 82 عاما، ولاحق المنتخب الأرجنتيني في جميع مشاركاته الدولية.



أما جائزة التشكيل المثالي للاعبي كرة القدم، فكانت:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا



خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواو كانسيلو، فيرجيل فان دايك



خط الوسط: كيفين دي بروين، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو



خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما، إيرلينج هالاند فيما حققت الإنجليزية ماريس إيربس، نجمة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022، بعدما تفوقت على كاترين بيرجر، حارسة مرمى تشيلسي ومنتخب ألمانيا، والتشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون.في السياق، ظفر مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، بجائزة أفضل مدرب في العالم وذلك لأول مرة في مسيرته، بعدما تنافس مع كل من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي).وذهبت جائزة بوشكاش لأفضل هدف لـ"مارتشين أوليكسي" وهو لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة سجل هدفا رائعاً بقدم واحدة.ونالت جائزة أفضل مدربة سارينا فيخمان وهي مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات.جائزة أفضل محب لكرة القدم وأفضل جمهور ذهبت لجمهور الأرجنتين، وتسلم الجائزة أقدم مشجع أرجنتيني ويبلغ من العمر 82 عاما، ولاحق المنتخب الأرجنتيني في جميع مشاركاته الدولية.أما جائزة التشكيل المثالي للاعبي كرة القدم، فكانت:حراسة المرمى: تيبو كورتواخط الدفاع: أشرف حكيمي، جواو كانسيلو، فيرجيل فان دايكخط الوسط: كيفين دي بروين، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميروخط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما، إيرلينج هالاند

وتوجت لاعبة برشلونة أليكسا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في العالم خلال 2022.