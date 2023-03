بنزيما بعد فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب بالعالم: "أنتم كاذبون"

وتفوق ليونيل ميسي بطل مونديال "قطر 2022"، على كل من الثنائي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وكليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.



ونشر بنزيما عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" يتضمن فيديو ساخرا لشخص يقول: "أنتم كاذبون"، وعلق: تصبحون على خير!".

وحل بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ثالثا في قائمة "الأفضل" بـ(34) نقطة، يليه زميله في ريال مدريد لوكا مودريتش (28)، ثم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي (24).وظهرت جائزة "فيفا" للأفضل The best إلى النور انطلاقا من عام 2016، بعد أن كانت مدمجة مع جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.ومنذ أن انفضت هذه الشراكة، قامت "فيفا" بإنشاء جائزتها الخاصة بصورة مستقلة، وهي جائزة الأفضل أو ما يعرف إعلاميا بـ The best.وتوج ليونيل ميسي بجائزة The best من الاتحاد الدولي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2019.