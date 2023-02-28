https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-448894-638131700870960136.jpg
بعد تأكيد غياب ليفاندوفسكي.. تشافي يتلقى نبأ سارًا قبل كلاسيكو كأس الملك
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز - رياضة
تلقى الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، نبًأ سارًا بشأن لاعبه الإسباني أنسو فاتي، جناح الفريق الأول، قبل مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث من المقرر أن يكون جاهزًا للعب ضد النادي الملكي.
وكان أنسو فاتي قد غاب عن مواجهة ألميريا التي خسرها البلوغرانا بنتيجة 0-1، أول أمس الأحد، بسبب إصابة تعرَّض لها صاحب الـ"20" عامًا، في التدريبات، يوم الجمعة الماضي.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها، صباح اليوم الثلاثاء، فإن فاتي يُعاني من كدمة صغيرة في ركبته اليسرى، ومن المنتظر أن يكون متاحًا للعب ضد ريال مدريد.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشارك فاتي في تدريبات النادي الكتالوني، قبل 48 ساعة من ملاقاة ريال مدريد في مواجهة الذهاب بالدور نصف النهائي للكأس.
ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد، بعد غدٍ الخميس 3 مارس/ آذار، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت العراق.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا