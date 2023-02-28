نجم ريال مدريد يتبرع بقميصه لمنكوبي زلزال تركيا

وأرسل النجم الكرواتي قميصه الذي ارتداه في مواجهة المغرب الأولى في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، إلى السفارة التركية في زغرب.وأعرب السفير التركي لدى العاصمة الكرواتية ياووز سليم كيران، في تغريدة عن بالغ شكره للنجم الكرواتي إزاء تبرعه بقميصه لمنكوبي الزلزال.وفي رسالة عبر فيديو مصور نشره سفير تركيا أيضا، أعرب مودريتش عن دعمه وتضامنه مع متضرري الزلزال.وفي 6 شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.