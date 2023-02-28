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الكهرباء يصعق النفط بثلاثية في ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تغلب نادي الكهرباء، اليوم الثلاثاء، على نادي النفط بثلاثية نظيفة خلال مباريات الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب الشعب الدولي مجريات المباراة التي انتهت بفوز الكهرباء بثلاثية نظيفة سجلها كل من مهيمن سليم ملاخ في الدقيقة 37 وعبد الله عبد الأمير في الدقيقة 52 واختتم اهداف الكهرباء مهيمن سليم ملاخ في الدقيقة 61.
وبهذا الفوز رفع الكهرباء رصيده من النقاط الى 38 نقطة بالمركز الثالث فيما تجمد رصيد النفط عن النقطة 16 بالمركز 18 ضمن ترتيب فرق الدوري الممتاز.
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