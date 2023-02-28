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بوجبا يزين قائمة يوفنتوس امام تورينو
Alsumaria Tv
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أعلن المدير الفني ليوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، الثلاثاء، قائمة فريقه لمباراة تورينو، المقرر لها مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، أما تورينو يأتي في المرتبة التاسعة برصيد 31 نقطة.
وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - بنسوليو - ماتيا بيرين
الدفاع: دي تشيليو - بريمير - دانيلو - ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجاني
الوسط: بول بوجبا - خوان كوادرادو - فيليب كوستيتش - أدريان رابيو - باريديس - فاجيولي - بارنيكيا
الهجوم: كييزا - دوسان فلاهوفيتش - مويس كين - آنخيل دي ماريا - ماتياس سولي - جونيور
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