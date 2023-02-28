بوجبا يزين قائمة يوفنتوس امام تورينو

أعلن المدير الفني ليوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، الثلاثاء، قائمة فريقه لمباراة تورينو، المقرر لها مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري الإيطالي.





وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالي:



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - بنسوليو - ماتيا بيرين



الدفاع: دي تشيليو - بريمير - دانيلو - ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجاني



الوسط: بول بوجبا - خوان كوادرادو - فيليب كوستيتش - أدريان رابيو - باريديس - فاجيولي - بارنيكيا



الهجوم: كييزا - دوسان فلاهوفيتش - مويس كين - آنخيل دي ماريا - ماتياس سولي - جونيور

ويحتل يوفنتوس، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، أما تورينو يأتي في المرتبة التاسعة برصيد 31 نقطة.وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالي:حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - بنسوليو - ماتيا بيرينالدفاع: دي تشيليو - بريمير - دانيلو - ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجانيالوسط: بول بوجبا - خوان كوادرادو - فيليب كوستيتش - أدريان رابيو - باريديس - فاجيولي - بارنيكياالهجوم: كييزا - دوسان فلاهوفيتش - مويس كين - آنخيل دي ماريا - ماتياس سولي - جونيور