الكرخ يتجاوز الصناعة في الدوري الممتاز

تغلب نادي الكرخ على نادي الصناعة، بهدفين لواحد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز.



وسجل الصناعة أولاً عبر اللاعب هشام أحمد في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.



فيما تمكن لوكاس دا سيلفا من تعديل النتيجة عند الدقيقة (45).



وأضاف يوسف فوزي الهدف الثاني للكرخ في الدقيقة (80).



وبهذا الفوز، رفع الكرخ رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثامن، فيما بقي الصناعة في المركز 19 (قبل الأخير) برصيد 12 نقطة.