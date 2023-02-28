نفط ميسان يعمق جراحات الديوانية في الدوري

تمكن فريق نفط ميسان من تجاوز نادي الديوانية بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز.



وجاء هدف نفط ميسان في الدقيقة 10 من عمر المباراة عبر اللاعب ياسين عدنان.



ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة 28 بالمركز السابع، فيما بقي الديوانية في المركز الخير برصيد 6 نقاط فقط.

