عن عمر ناهز 89 عاما.. وفاة أسطورة كرة القدم الفرنسي جوست فونتين

وسجل فونتين الذي توفي عن 89 عاما 30 هدفا في 21 مباراة دولية مع فرنسا بين 1953 و1960.وفي 1958 لعب فونتين دورا محوريا في وصول منتخب فرنسا إلى الدور قبل النهائي في السويد.وكان فونتين مهاجما خطيرا حيث سجل 259 هدفا في 283 مباراة في مسيرته على مستوى الأندية. كما كان أحد اللاعبين البارزين في تشكيلة نادي استاد رانس التاريخية التي بلغت نهائي كأس أوروبا في 1959.وخسر استاد رانس، الذي فاز بثلاثة ألقاب في دوري الأضواء الفرنسي مع فونتين، بنتيجة 2-صفر أمام ريال مدريد لكن فونتين تصدر هدافي البطولة برصيد 10 أهداف.وكتب باريس سان جيرمان بطل فرنسا على تويتر “وداعا جوست فونتين”.وكمدرب ساعد فونتين باريس سان جيرمان على الصعود للأضواء في 1974.