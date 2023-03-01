انشيلوتي يعلق على فوز ميسي بجائزة "ذا بيست"

ويستعد الميرنجي لمواجهة الكلاسيكو، ضد الغريم التقليدي برشلونة، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، غدًا الخميس.وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي، عن حفل جوائز "ذا بيست": "بطولة كأس العالم لعبت دورا كبيرا، والأرجنتين كانت الأفضل، ومن الطبيعي أن يفوز ميسي ومارتينيز وسكالوني بالجوائز، وأهنئهم".يذكر أن ميسي فاز بالجائزة، متفوقا على مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، الذي يرى أنه الأحق بها.وتابع: "نستعد للمباراة بثقة، ويجب أن نلعب مباراة متكاملة في الهجوم والدفاع، ونحن قريبون من التأهل للنهائي".وأضاف: "تطور فينيسيوس هو جانب إيجابي، والاعتماد عليه أمر طبيعي لأنه في الوقت الحالي أحد أفضل اللاعبين في العالم".وتابع: "قمنا بتقييم المباريات السابقة ضد برشلونة، وإذا كررنا أخطاء المواجهة الأخيرة سيؤثر ذلك علينا، ولا أعتقد أنه سيحدث مجددا، ونحن قريبون من الفوز في مسابقة مهمة لنا".وأوضح: "أراوخو مدافع قوي للغاية، وستكون مواجهته ضد فينيسيوس ممتعة جدًا".وعن هازارد، أوضح: "إنه بخير، فهو يتدرب ويريد الحصول على دقائق، ويمكنه ذلك في المباريات المقبلة، وردريجو بوضع جيد أيضًا".واستكمل: "الشيء المهم وهو أن تشواميني بخير، ويمكنه أن يلعب أساسيًا بدون مشكلة، وكامافينجا يقدم أداءً جيدًا".وحول حكم المباراة، كشف: "أعتقد أنه في الوقت الحالي لا يوجد فساد في كرة القدم، ولا أعرف من هو الحكم، ولكن آمل ألا تكون هناك مشكلة".وعن بنزيما، علق: "نحن نشكره لأنه ساعدنا كثيرا، ونأمل أن يكرر هذا العام ما فعله من قبل".ونوه: "ربما لن يلعب مودريتش وكروس، سنرى غدًا، وهذه المباريات تتطلب الكثير من الأشياء".وواصل: "رغبتنا ليست الانتقام مما حدث في نهائي السوبر، ولكن لأننا اقتربنا من اللقب، وحين يحدث ذلك فإن درجة الحرارة ترتفع في ريال مدريد".وأتم: "مواجهة برشلونة غدًا مختلفة ضد منافس قوي للغاية، وستكون مباراة يستمتع بها المشجعون، ونحتاج 180 دقيقة للوصول إلى النهائي".