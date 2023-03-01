الجوية يعتلي صدارة الممتاز بعد الفوز على نوروز

وشهد ملعب الشعب الدولي مواجهة الفريقين التي انتهت بفوز الصقور بهدف دون رد على نادي نوروز وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب نيديفريك افي بونك يودو يودو في الدقيقة (49) من زمن اللقاء.وبهذا الفوز تصدر الجوية صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة فيما بات نادي نوروز بالمركز 12 برصيد 22 نقطة.كما شهدت الجولة فوز نفط البصرة ب3-2 على نادي زاخو في المباراة التي شهدها ملعب الفيحاء.