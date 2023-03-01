عماد محمد: فوزنا كان مستحقاً والشوطَ الأول للنسيان

وقال محمد في المؤتمر الصحفيّ لمباراةِ العراق وإندونيسيا، الذي جرى في قاعةِ ملعب لوكوموتيف طشقط: "الشوطَ الأول كان بالنسبة لي شخصياً للنسيان، لم يظهر المنتخبُ بالمستوى الحقيقي له، لكن في الشوطِ الثاني، ورغم النقصِ العددي، لكننا قدمنا أداءً جميلاً، وكنا قريبين من أن نخرجَ بكمٍ كبيرٍ من الأهداف، لولا سرعة التعامل مع الكرة وبعض النهايات غير المُستثمرة".وحول حالةِ الطرد التي تعرضَ لها اللاعب شربل شمعون، أوضحَ محمد: "لم أشاهد الحالةَ، لكن في كل الأحوال فأنا أحترمُ قراراتَ الحكم وهو مختصٌ بذلك"، مبيناً: "شاهدنا المنتخبَ الأوزبكي وكان فريقاً متميزاً، وأعتقد ستكون المباراة صعبةً على المنتخبين، منتخبنا لا يعتمد على لاعبٍ واحدٍ، والدليلُ إن البدلاء قدموا مستوى جيداً، وهذا دليلٌ على كلامي، المنتخبُ الإندونيسي منتخبٌ جيدٌ، وسيحرج المنتخباتَ التي سيلتقيها في المقابل".من جانبه، تحدث لاعبُ منتخب الشباب "علي صادق" الذي تمّ اختياره أفضل لاعب في المباراةِ عن تلك المباراة قائلاً: "منتخبَ الشباب قدم مباراةً جيدةً، ونهدي الفوزَ إلى الشعب العراقيّ، لدينا مباراةٌ مهمةٌ أمام أوزبكستان. واختتمَ علي صادق حديثه: منتخب إندونيسيا منتخبٌ محترمٌ وجيد".