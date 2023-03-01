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لإقامة دوري المحترفين.. اتحاد الكرة يوقع اتفاقية مع رابطة "للاليغا"
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقيةَ دوري المحترفين مع رابطة الدوري الإسباني "للاليغا".
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وقع مع رابطة الدوري الإسباني "للاليغا" اتفاقيةَ دوري المحترفين لمدةِ ثلاثة مواسم تبدأ من الموسمِ المقبل"، ومبينا انه "تم التوقيعُ إلكترونيا".
وأضاف: "شملت الاتفاقيةُ الإشرافَ على إقامةِ دوري الفئات العمريّة، على أن يتم التوقيع بين الطرفين بحفلٍ رسمي يقام في العاصمةِ بغداد يحدد لاحقاً".
واشار البيان الى انه "تأتي هذه الخطوةُ من اتحادِ الكرة من أجل تطوير الكرة العراقيّة، والنهوض بواقعها ووضعها على طريقِ الاحتراف".
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