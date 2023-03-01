https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449086-638132832077879030.jpg
اسود الرافدين يلاعب الدب الروسي وديا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الروسي وديا.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وافق الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم على خوضِ منتخبنا الوطنيّ مباراةً دوليةً ودية أمام نظيره الروسي في سوشي يوم ٢٧ / ٣ ".
وأضاف: "تأتي هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ منتخبنا للاستحقاقاتِ الدوليّة المقبلة، ويسبق المباراة إقامة معسكر تدريبي ينطلق في ٣/٢١ / ٢٠٢٣ يقام في المدينةِ الروسيّة نفسها".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا