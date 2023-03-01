اسود الرافدين يلاعب الدب الروسي وديا

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وافق الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم على خوضِ منتخبنا الوطنيّ مباراةً دوليةً ودية أمام نظيره الروسي في سوشي يوم ٢٧ / ٣ ".وأضاف: "تأتي هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ منتخبنا للاستحقاقاتِ الدوليّة المقبلة، ويسبق المباراة إقامة معسكر تدريبي ينطلق في ٣/٢١ / ٢٠٢٣ يقام في المدينةِ الروسيّة نفسها".