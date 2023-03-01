بعد انفعاله على الحكم.. ايقاف مورينيو مباراتين وتغريمه 10 الاف يورو

وقال مورينيو، الذي طرده الحكم ماركو بيتشينيني في بداية الشوط الثاني للاعتراض، إن"رد فعله جاءت بسبب معاملة الحكم الرابع له"، مشيرا الى أنه "سيحصل على مشورة قانونية".وقالت رابطة الدوري الإيطالي، إن "عقوبة مورينيو كانت بسبب "دخوله في جدل عنيف واستفزاز بعد قرار الحكم في الشوط الثاني وتكرار هذا السلوك وقت الطرد".وأضافت: "ولدخوله أيضا غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام في نهاية المباراة، رغم أنه غير مصرح له بذلك، وتوجيهه عبارات حادة وإهانات للحكم الرابع".وبذلك سيغيب مورينيو عن مباراة روما عندما يستضيف منافسه يوفنتوس، الأحد المقبل، وأمام ساسولو يوم 12 مارس.وحقق كريمونيزي فوزه الأول هذا الموسم بعد ضربة جزاء سجل منها دانييل تشوفاني هدف الفوز قبل النهاية؛ ما أبعد روما عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.ويحتل روما المركز الخامس برصيد 44 نقطة، ويتأخر عن لاتسيو رابع الترتيب بنقطة واحدة.