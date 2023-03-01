مواجهة الغد.. هذه هي تشكيلة الكلاسيكو المتوقعة

يستضيف ريال مدريد، غداً الخميس غريمه التقليدي برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.







ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر وناتشو.



الوسط: كامافينجا (أو تشواميني)، كروس ومودريتش.



الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس وكريم بنزيما.



وأشارت الصحيفة، إلى أن خط الوسط هو الذي يشغل عقل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، للاستقرار على ثلاثي الوسط، حيث سيعتمد بشكل أساسي على كروس ومودريتش ويفاضل بين كامافينجا أو تشواميني. وأبرزت صحيفة "سبورت" التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين خلال مباراة الغد، وجاءت كالتالي:حراسة المرمى: تيبو كورتوا.الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر وناتشو.الوسط: كامافينجا (أو تشواميني)، كروس ومودريتش.الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس وكريم بنزيما.وأشارت الصحيفة، إلى أن خط الوسط هو الذي يشغل عقل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، للاستقرار على ثلاثي الوسط، حيث سيعتمد بشكل أساسي على كروس ومودريتش ويفاضل بين كامافينجا أو تشواميني.

برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسين وبالدي.



الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي وكيسي (أو سيرجي روبرتو).



الهجوم: رافينيا وفيران توريس.



وأبرزت الصحيفة، أن تشافي سيعتمد على رافينيا وتوريس بشكل إجباري في الهجوم، في ظل الإصابات التي لحقت بديمبلي وليفاندوفسكي وبيدري.