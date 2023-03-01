بعد رونالدو .. عرض سعودي يستهدف ميسي

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "ماركا" أن نادي اتحاد جدة تواصل مع المقربين من ميسي، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف العميد في الموسم المقبل.وأضافت أن إدارة اتحاد جدة تحاول جذب ميسي براتب سنوي قدره 94 مليون دولار.ونوهت الصحيفة أن اتحاد جدة يريد إبرام صفقة قوية تعادل انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، لتساعده على استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2009.وأشارت إلى أن منصور البلوي، الشخصية البارزة في نادي اتحاد جدة، يرغب أيضا في تعويض محاولة فاشلة لإقناع النجم البرازيلي رونالدو، بالانضمام للفريق السعودي بعد رحيله عن ريال مدريد في 2007.