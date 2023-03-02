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رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول
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السومرية نيوز - رياضة
حقق النجم المصري محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا، بعدما سجل في مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 77، بعد تمريرة كوستاس تسيميكاس ليحقق ليفربول فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري.
وبهذا الهدف، بات صلاح اللاعب الذي يسجل 20 هدفا لصالح ليفربول هذا الموسم، ليكون قائد المنتخب المصري قد وصل لهذا الإنجاز في 6 مواسم على التوالي مع "الريدز".
ويتبقى أمام صلاح تسجيل هدف واحد ليعادل رقم روبي فاولر كأفضل هداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي، أو هدفين لينفرد بالرقم.
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