نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي VS بيرنليمانشستر يونايتد VS فولهامبرايتون VS جريمسبي تاونشيفيلد يونايتد VS بلاكبرن روفرزوليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح، في حين أن آرسنال هو أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.