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نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
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السومرية نيوز - رياضة
أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفي ما يلي نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:
مانشستر سيتي VS بيرنلي
مانشستر يونايتد VS فولهام
برايتون VS جريمسبي تاون
شيفيلد يونايتد VS بلاكبرن روفرز
وتقام المباريات في الفترة 17-19 مارس الحالي.
وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح، في حين أن آرسنال هو أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.
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