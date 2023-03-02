قبيل مواجهة إشبيلية.. اتليتكو مدريد يستعيد نجمه

وشارك جيفري كوندوجبيا، لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، في مران الفريق الجماعي، بعد تعافيه من الحمل العضلي الزائد الذي أبعده عن المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).وعاد لاعب الوسط الفرنسي إلى العمل بنفس وتيرة زملائه بالفريق بعد أسبوع من إصابته، لذلك من المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة الفريق التي تخوض المباراة على ملعب ميتروبوليتانو.ويغيب عن اللقاء 5 لاعبين من صفوف الروخيبلانكو، أنخيل كوريا وناويل مولينا بسبب الإيقاف؛ ورودريجو دي بول وسرخيو ريجيلون بسبب إصابة عضلية، بينما يغيب ورينيلدو ماندافا بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، والذي سيبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.ويحتل الأتلتي المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز ال 14 برصيد 25 نقطة.