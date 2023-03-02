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الليجا.. تحذير من انهيار الرابطة بسبب برشلونة
Alsumaria Tv
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قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إنهم لا يستطيعون غض الطرف عن المشكلات المالية لبرشلونة، لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار الرابطة.
وأقر تيباس، خلال منتدى الرياضة والأعمال الذي تنظمه صحيفة فاينانشال تايمز "برشلونة مهم للغاية بالنسبة للدوري الإسباني، لكن إذا قمنا بغض الطرف، سيكون ذلك خطأ فادحا وستنهار مسابقتنا".
وشدد "ربما يصفني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بالغاضب، لكن هذه هي الحقيقة".
كما قام تيباس بتحليل حالة كرة القدم الإسبانية، وسئل عما إذا كان يشعر بالفخر لرؤية فرق مثل ريال مدريد تنتصر على أندية البريميرليج.
ورد تيباس "نعم، أشعر بالفخر لفياريال وإشبيلية وليس فقط للفرق الكبرى، هذا يدل على أن المال ليس هو الشيء المهم".
ونوه "نعم، يمنحك المال ميزة تنافسية، لكن هذا ليس كل شيء.. لدينا أموال أقل، لكننا نعمل بشكل أفضل في مجال التأهيل الكروي".
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