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"كلاسيكو الأرض".. برشلونة يهزم ريال مدريد
Alsumaria Tv
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حقق برشلونة انتصارا هاما بنتيجة (1-0) خلال مواجهة الكلاسيكو، مساء الخميس، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وسجل هدف المباراة الوحيد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.
ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 5 نيسان المقبل، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".
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