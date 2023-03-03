رسالة تهديد لميسي وإطلاق نار على متجر زوجته في الأرجنتين!

وتم العثور بعد الهجوم على رسالة موجهة إلى قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر 2022، ثم حصل مؤخرًا على جائزة "الأفضل" في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وقال المهاجمون في الرسالة: "ميسي ننتظرك، (عمدة روساريو بابلو) خافكين هو أيضًا تاجر مخدرات، ولن يعتني بك".وتعرضت واجهة المتجر الواقع في غرب روساريو، مسقط رأس اللاعب، إلى إطلاق 14 طلقة قبل قليل من حلول الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي. وأصابت معظم الطلقات أحد الستائر المعدنية للمتجر، ويُحتمل أن المهاجمين كان ينتقلون على متن دراجة نارية.ليونيل ميسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رفقة جياني إنفانتينو بعد الفوز بكأس العالم قطر 2022 ون ون غيتي winwin Gettyوتعتبر روساريو المدينة الأكثر تعرضًا للعنف في الأرجنتين، حيث تشهد انعدام أمنٍ بسبب نشاط عصابات الإتجار في المخدرات.وعادةً ما يحتفل مهاجم باريس سان جيرمان بأعياد الميلاد في مسقط رأسه، حيث يمتلك منزلًا في حي خاص كما فعل أيضًا بعد اللقب المونديالي الثالث الذي أحرزه المنتخب الأرجنتيني في قطر 2022 في كانون الأول الماضي.