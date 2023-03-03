وكيلة هالاند: ريال مدريد حلم أي لاعب كرة قدم

وتفوق مانشستر سيتي على كبار أندية أوروبا وتعاقد مع المهاجم النرويجي الصيف الماضي، من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو بعقد مدته 5 مواسم، وتحدثت تقارير إعلامية عن كونه يملك شرطًا جزائيًا يمنحه فرصة الرحيل صيف 2024.وقالت وكيلة هالاند: "ذهب هالاند إلى مانشستر سيتي؛ لأنه كان هناك تاريخ عائلي مع النادي، لقد رأيت صوره وهو طفل يرتدي قميص مانشستر سيتي، لذلك من الطبيعي أنه يريد أن يمر بما مر به والده".وأضافت بيمنتا: "الأكثر من ذلك بالطبع، هو أنه أراد اللعب مع بيب غوارديولا".وأكدت وكيلة المهاجم النرويجي، أن أحلام اللاعبين هي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ريال مدريد حلم كبير، وقالت: "لكن عندما يكون لديك لاعب، فأنت تضع الخطط. حتى لو كان اللاعب يبلغ من العمر 15 عامًا. نحن نخطط مسار حياته المهنية، عندما بدأت في هذا العمل، إذا قلت للاعب "سأصطحبك إلى إنجلترا"، فإن أول شيء سيقوله سيكون" ما الخطأ الذي ارتكبته؟ لماذا لا تحبني، الآن إذا سألت أحد اللاعبين" ما هو هدفك؟ " سيقول اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".وأضافت: "لا يقول مانشستر سيتي، أو تشيلسي، أو آرسنال بل الدوري الإنجليزي، إنه المكان المناسب الذي يجب أن يكون فيه وكيل أعمال؛ لأنه المكان الذي يريد اللاعبون التواجد فيه، إنه دوري رائع. إنه تنافسي. كل مباراة تمثل تحديًّا. الكل يريد مشاهدته. يريدون أن يكونوا هنا".وختمت بيمنتا: "لكن هناك الدوري الممتاز، وهناك ريال مدريد، يملك ريال مدريد شيئًا خاصًا به يجعله أرض الأحلام للاعبين، ريال مدريد يحافظ على هذا السحر، لا توجد منافسة في الدوري، ولكن هناك دوري أبطال أوروبا".