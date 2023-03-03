بعد اتهامه بالاغتصاب.. اول تعليق رسمي لباريس بشأن حكيمي

وكان حكيمي حاضرا في تدريبات النادي صباح اليوم وبدا مبتسمًا حين دخل أرض الملعب.من جانبه، أكد المدرب كريستوف غالتييه، في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد نانت، انه "لن أجيب على أي سؤال يتعلق بما يحصل مع أشرف حكيمي خارج الرياضة".وأضاف "الهدف هو أن يكون جاهزًا لمباراة بايرن ميونيخ" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء في ألمانيا (خسر سان جرمان صفر-1 ذهابًا)، متابعًا"سيتدرب غدًا، سيتدرب الأحد، وآمل أن يتدرب الاثنين بشكل طبيعي مع المجموعة وأن يكون متاحًا أمام بايرن ميونيخ".ولم يشارك حكيمي في الفوز على المضيف مرسيليا 3-صفر في الدوري الأحد الماضي لإصابة في أعلى الفخذ.وكان النادي الباريسي، رفض التعليق على تطورات القضية، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي "سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم".