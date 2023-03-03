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رسمياً.. برشلونة يجدد عقد روبرتو لغاية 2024
Alsumaria Tv
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تمديد عقد أحد لاعبيه، ليواصل مسيرته بألوان البلوجرانا في الفترة المقبلة.
وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "النادي توصل لاتفاق مع سيرجي روبرتو، الظهير الأيمن بالفريق، لتجديد عقده عاما إضافيا لينتهي عقده الجديد في عام 2024".
وأضاف أن "النادي وضع شرطا جزائيا في عقده مع روبرتو بقيمة 400 مليون يورو".
جدير بالذكر أن سيرجي انضم لفريق اللاماسيا في عام 2006، وتدرج في الفئات السنية للنادي، حتى وصل للفريق الأول وشارك لأول مرة في نوفمبر/تشرين ثان 2010 بمنافسات كأس الملك.
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