رسمياً.. برشلونة يجدد عقد روبرتو لغاية 2024

وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "النادي توصل لاتفاق مع سيرجي روبرتو، الظهير الأيمن بالفريق، لتجديد عقده عاما إضافيا لينتهي عقده الجديد في عام 2024".وأضاف أن "النادي وضع شرطا جزائيا في عقده مع روبرتو بقيمة 400 مليون يورو".جدير بالذكر أن سيرجي انضم لفريق اللاماسيا في عام 2006، وتدرج في الفئات السنية للنادي، حتى وصل للفريق الأول وشارك لأول مرة في نوفمبر/تشرين ثان 2010 بمنافسات كأس الملك.