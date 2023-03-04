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تشكيلة شباب العراق لمواجهة أوزبكستان في تصفيات آسيا
Alsumaria Tv
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تنشر وكالة السومرية، تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة نظيره الاوزبكي ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى في نهائيات كأس اسيا دون 20 عاماً.
وتجري المباراة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، على ملعب بونيودكور، وسيقودها طاقم تحكيم مؤلف من الدوليّ الإماراتي يحيى الملا، ويساعده أحمد سعيد الراشدي من الإمارات أيضاً، وفيصل عيد الشمري من دولة قطر ، بينما سيكون الحكم الرابع هو البحريني عمار إبراهيم حسن.
ادناه التشكيلة:
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