محكمة الاستئناف الايطالية تقرر تعليق عقوبة مورينيو

وصدر قرار، بإيقاف مورينيو لمباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو بعد انفعاله بقوة عقب طرده في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام كريمونيزي المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.وحقق كريمونيزي فوزه الأول هذا الموسم بعد ركلة جزاء سجل منها دانييل تشوفاني هدف الانتصار قبل النهاية؛ ما أبعد فريق المدرب مورينيو عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا محتلا المركز الخامس في الترتيب.وكشفت رابطة الدوري الإيطالي في بيان، أن عقوبة مورينيو كانت بسبب "دخوله في جدل عنيف واستفزاز بعد قرار الحكم في الشوط الثاني وتكرار هذا السلوك وقت الطرد".وأضافت: "ولدخوله أيضا غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام في نهاية المباراة، على الرغم من أنه مصرح له بذلك، وتوجيهه عبارات حادة وإهانات للحكم الرابع".وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت"، فإن الاتحاد الإيطالي قد قرر رفع الإيقاف عن جوزيه مورينيو، بالتالي سيتواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعي في مباراة روما ضد يوفنتوس.ويحل نادي يوفنتوس ضيفًا على نادي روما في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب "أولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية.ويحتل روما المركز الخامس برصيد 44 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس بالمركز السابع برصيد 35 نقطة.