شباب العراق يخسر من أوزبكستان في نهائيات آسيا

وانتهت المباراة بهدف نظيف لمنتخب شباب أوزبكستان صاحب الأرض والجمهور، سُجل عن طريق اللاعب خولودوكونوف في الدقيقة 17، بعد هفوة من دفاعات شباب العراق.وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 6 نقاط بصدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد العراق عند 3 نقاط في المركز الثاني.ويلاقي منتخبنا الشبابي نظيره السوري، الثلاثاء المصادف السابع من الشهر الجاري، في ملعب لوكوموتيف بتمام الساعة الخامسة عصراً.