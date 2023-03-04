أول تعليق لعماد محمد بعد خسارة منتخبنا أمام أوزبكستان

عبّر مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد، السبت، عن رضاه لأداء لاعبي فريقنا أمام أوزبكستان رغم الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدف من دون رد.



وقال محمد في المؤتمر الصحفيّ الذي عقدَ بعد المباراةٍ إن "الأداءَ العامّ للاعبين كان جيداً، وقدّم منتخبنا مباراةً على مستوى عالٍ، وبأعماره تحت 20 عاماً، وأمام أكثر من 34 ألف متفرج لم ينقطع تشجيعهم لمنتخبِ بلدهم طيلة المباراة".

وأضافَ "افتقدَ منتخبنا التسجيل رغم التغييرات التي أجريتها في استراحةِ الشوط الثاني، وفي الشوط نفسه أضاعَ لاعبونا الكثيرَ من الفرصِ المُتحققة، وكنا الأفضل في الكثير من أوقاتِ المباراة، حتى قبل أن يطردَ أحد لاعبي أوزبكستان، الذي اعتمدَ على الهجمةِ المرتدة، حجّمنا من خطورتهم لكن هذهِ كرة القدم إذا لم تسجل في النهايةِ ستخسر".

وأوضحَ محمد "بالنسبةِ لي فإن البطولة ما زالت في بدايتها، وإن شاء الله سنرافق أوزبكستان إلى الدورِ الثاني"، مبيناً "حصلت في المباراةِ بعضُ الأخطاء الفرديّة، لكن لا يمكن السيطرةُ على جميع الأخطاء، وقد عملنا خلال عامٍ مع هؤلاء اللاعبين على تقليلها".

وأردفَ أن "مباراتنا الثالثة أمام سوريا ستكون مصيريّة"، مضيفاً أن "المباراة الأخيرة ستكون فيها حظوظنا للتأهلِ كبيرةً، سنلاعب سوريا وهو منتخبٌ جيد رغم خسارته مباراتين، لكن إذا قدمنا الأداءَ نفسه أمام أوزبكستان وإندونيسيا، مع التركيزِ وعدم إضاعةِ الفرص، فسنحقق الانتصارَ بإذن الله، وسنتأهل بكل جدارةٍ إلى الدور الثاني".