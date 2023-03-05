1000 مساهمة مع الأندية.. ميسي يواصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب

وأسهم "البرغوث" الأرجنتيني في فوز فريقه باريس، أمام نانت، برباعية لهدفين، حيث سجل ليونيل ميسي وجوين هاجام (بالخطأ في مرماه) ودانيلو بيريرا وكيليان مبابي أهداف سان جيرمان في الدقائق 12 و17 و60 و92، بينما أحرز لودوفيش بلاس وإيجناتيوس جاناجو هدفي نانت في الدقيقتين 31 و38.وسلط الحساب الرسمي لإحصاءات نجوم كأس العالم الضوء على هدف ميسي، بالإشارة إلى أنه يمثل الإسهام التهديفي رقم 1000 للنجم الأرجنتيني طوال مسيرته مع الأندية التي لعب لها.وأوضح الحساب أن ليونيل ميسي نجح في 840 مباراة بمسيرته الاحترافية مع الأندية في تسجيل 701 هدف إضافة إلى 299 تمريرة حاسمة، حيث تشمل هذه الإحصائية مشوار ميسي مع فريقه الحالي بي إس جي، والسابق برشلونة، الذي رحل عنه قبل عامين في صيف 2021.جدير بالذكر أن العملاق الباريسي قد رفع رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند 28 نقطة بالمركز 13، في سلم ترتيب الدوري .