"محاولة ابتزاز".. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قضية أشرف حكيمي

وأكدت محامية اللاعب المغربي، في حديث نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن موكلها ينفي بشدة التهم الموجهة إليه، وذلك بعد بلاغ تقدمت به امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، تتهم فيه حكيمي باغتصابها في منزل اللاعب أواخر فبراير/ شباط الماضي.وكشفت كولين للصحيفة الفرنسية، أن "المرأة التي تزعم تعرضها للاغتصاب، ترفض تقديم شكوى والخضوع لأي فحص طبي أو نفسي يدعم أو يكذّب ادعاءاتها"، مؤكدةً أن "المغربي أشرف حكيمي يتعرض لمحاولة ابتزاز في هذه القضية".وأوضحت المحامية، أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي للاعب المغربي، يعد إجراء طبيعيًا وروتينيًا، يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية، مؤكدة أن هذا الإجراء يفتح الأبواب أمام حكيمي للدفاع عن نفسه.وسبق لنادي باريس سان جيرمان، القول إن المغربي أشرف حكيمي انتظم في تدريبات الفريق الجماعية، بعد فترة من التدريبات الفردية، وسيكون جاهزًا للمباريات الأسبوع المقبل.جدير بالذكر، أن نادي باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة حاسمة ضد بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط توقعات بمشاركة المغربي حكيمي في اللقاء الهام.