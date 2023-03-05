رونالدو يرسل طائرة مساعدات لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان "رونالدو أرسل طائرة مليئة بالمساعدات إلى المناطق التي دمرتها الكارثة بهدف مساعدة المتضررين".وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "اللاعب البرتغالي تأثر بشدة بالمشاهد المأساوية التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والمصابين، وأثرت بشدة على حياة الكثيرين".وأوضحت أن "طائرة المساعدات التي أرسلها رونالدو تضمنت الخيام والطعام والوسائد والأسرة والأغطية وأغذية أطفال وحليب وإمدادات طبية للمساعدة في الجهود الإنسانية".وبينت الصحيفة أن "لفتة رونالدو ستشجع شخصيات رياضية أخرى على تقليده في الأيام والأسابيع المقبلة".